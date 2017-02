Reforma de ‘Obamacare’ y nueva orden migratoria, retos del segundo mes de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple hoy un mes en la Casa Blanca marcado por la polémica, mientras aún tiene pendientes grandes retos, como su promesa de desmantelar la reforma sanitaria de su antecesor, Barack Obama, y anunciar una nueva orden ejecutiva sobre inmigración.

“FELIZ DÍA DE LOS PRESIDENTES – HAGAMOS A EE.UU. GRANDE DE NUEVO”, escribió hoy en su red social favorita, Twitter, en celebración del Día de los Presidentes, festivo en Estados Unidos, y repitiendo en mayúsculas su lema de campaña electoral.

Además, la oficina de prensa presidencial envió hoy un comunicado titulado “El primer mes del Presidente Donald Trump: Logrando resultados para el pueblo estadounidense” en el que enumera las medidas adoptadas como promoción del empleo, reforzar las fronteras, reducir el tamaño del Gobierno y ahorrar dinero a los contribuyentes, entre otras.

Si la pasada semana afirmó en rueda de prensa que “nunca ha habido una Presidencia que haya hecho tanto en un periodo tan corto de tiempo”, la atención pasa ahora a las próximas semanas en las que deberá cumplir con una de las principales promesas de campaña: dar marcha atrás a la reforma sanitaria de su predecesor.

“Vamos a presentar en un par de semanas un gran plan sanitario que va a reemplazar al desastre conocido como ‘Obamacare'”, dijo el sábado Trump en un mitin en Orlando, Florida.

Por el momento, los republicanos que controlan el Congreso no se han puesto de acuerdo en un plan para reemplazar la reforma sanitaria de Obama, que ha dado cobertura adicional a unas 20 millones de personas en el país y lo que parece complicar más de lo previsto esta promesa.

Pese a sus críticas, Trump parece decidido a mantener las dos partes más populares de la reforma sanitaria: la provisión que obliga a asegurar a personas con enfermedades previas y a extender la cobertura sanitaria de un adulto a sus hijos hasta los 26 años.

A su vez, el presidente anunciará esta semana una nueva orden ejecutiva sobre inmigración tras ver bloqueado en los tribunales su polémico primer intento.

Aunque en un principio habían señalado su intención de apelar el bloqueo judicial y llevar el caso antes instancias superiores, finalmente ha optado por adaptarse y redactar una nueva orden.

“Nosotros no nos rendimos, vamos a hacer algo esta semana con lo que creo que van a estar impresionados. Tenemos que mantener seguro nuestro país”, afirmó en el mismo acto de Orlando.

Trump emitió un decreto el pasado 27 enero que cerraba temporalmente las puertas a los refugiados e inmigrantes de siete países musulmanes, y suspendía la acogida de refugiados durante 120 días para examinar los mecanismos de aceptación, que generó enorme indignación y protestas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Por otro lado, el próximo 28 de febrero, acudirá al Congreso para ofrecer un discurso ante una sesión conjunta del legislativo, en la que delineará sus objetivos y las claves de su agenda.

También se espera que dé a conocer su plan de reforma fiscal, que ha prometido incluirá “los mayores recortes de impuestos” tanto para empresas como para trabajadores desde la presidencia de Ronald Reagan en la década de 1980.

Pero como ha sido habitual en sus agitadas cuatro semanas con continuas controversias, Trump también inicia el segundo mes con una nueva polémica diplomática, en esta ocasión con Suecia.

En Orlando hizo una vaga referencia a “lo que está pasando en Suecia”, cuando estaba hablando de refugiados y ataques terroristas en Europa, lo que le valió hoy una petición oficial de explicaciones por parte del Ministerio de Exteriores sueco, además de toda una serie de bromas y burlas en las redes sociales.

Trump se defendió diciendo que se refería a un programa emitido en el canal conservador Fox sobre políticas migratorias en Suecia.

Hoy mismo, desde su cuenta de Twitter, reiteró su posición y volvió a atacar a los medios de comunicación.

“Den un respiro al público – Los medios de NOTICIAS FALSAS están tratando de decir que la inmigración a gran escala en Suecia está funcionando primorosamente. ¡NO!”, subrayó esta mañana.

