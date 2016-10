Reaccionan en Florida a la abstención de EE.UU. al embargo impuesto a Cuba

Estados Unidos se abstuvo a votar a favor del embargo que impuso a Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una decisión que ha sido catalogada como histórica.

No obstante, en Florida, donde reside gran parte de la comunidad cubana en Estados Unidos, las reacciones de algunos dirigentes fue de desconcierto, entre ellos los congresistas de origen cubano Carlos Curbelo y Marco Rubio.

“Estoy profundamente decepcionado con la abstención de la Casa Blanca en las Naciones Unidas”, dijo el despacho del representante Curbelo.

“A pesar del acercamiento del president Obama, la dictadura cubana sigue socavando los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El tiempo de las Naciones Unidas sería mejor empleado si se concentran en el historial deplorable de los derechos humanos bajo la dictadura cubana, reafirmando la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y ayudando al pueblo cubano a liberarse de las garras de la tiranía”, agregan.

La Asamblea General de la ONU aplaudió cuando la embajadora de Estados Unidos, Samantha Power, informó que su país se abstendría de votar. “Estados Unidos siempre ha votado en contra de esta resolución. Hoy, Estados Unidos se abstendrá”. La diplomática estadounidense agregó en su discurso que la abstención no significa que el gobierno de Obama está de acuerdo con todas las políticas y prácticas del gobierno cubano.

Just informed UNGA that U.S. will abstain for 1st time on annual resolution on US embargo on #Cuba. Vote up next: https://t.co/hH1Nt74SCl pic.twitter.com/sGEKSsInUL

— Samantha Power (@AmbassadorPower) October 26, 2016