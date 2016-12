Reabren carriles después del accidente de autobús escolar en Cobb

Todos los carriles en dirección al sur y un carril en dirección al norte de Austell Road y cerca de McDuffie Road han reabierto, casi dos horas después de un accidente que involucró a un autobús escolar del condado Cobb y un automóvil, esta mañana.

Todo ocurrió cuando un auto impactó la parte trasera del autobús justo antes de las 7:10 a.m., dijo el portavoz de la policía de Cobb, la sargento Dana Pierce.

En ese momento, el autobús de educación especial se dirigía a la escuela primaria Sanders en Austell, confirmó la portavoz de las escuelas de Cobb, Donna Lowry.

Mientras que los siete niños y los dos adultos del autobús no resultaron heridos, el conductor del auto fue atrapado durante unos 50 minutos, explicaron las autoridades.

Un equipo técnico del este y del norte de Cobb, ayudó en el rescate del conductor atrapado.

“Ambos equipos fueron capaces de levantar el autobús escolar, ‘cortar’ el auto y sacar a la persona”, detalló el jefe de bomberos de Cobb, Chris Sobieski.

El conductor, que estaba consciente y hablando, fue llevado a un hospital local en ambulancia.

Su condición se desconoce.

School bus crash working in Austell. McDuffie Rd. blocked and southbound Austell Rd. is blocked. Please avoid this intersection. pic.twitter.com/1gFKKDwol4

— Ashley Frasca (@AshleyFrascaWSB) 20 de diciembre de 2016