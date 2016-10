¿Qué se espera para Atlanta durante el paso del huracán Matthew?

El huracán Matthew continúa su trayectoria, luego de haber aumentado hoy su intensidad con vientos máximos de hasta 140 millas por hora, mientras se aproxima a la costa sureste de Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El ojo de Matthew se mueve en estos momentos hacia el noroeste entre la isla de Andros y Nassau, en las Bahamas, y se espera que mantenga hoy esta trayectoria para “girar hacia el nornoroeste esta noche o temprano en la mañana del viernes.

Así las cosas, el gobernador del estado de Georgia, Nathan Deal, expresó su preocupación y declaró el estado de emergencia en 30 de los condados de la costa.

Tropical Storm winds (purple) will extend well inland in Georgia. Hurricane winds (white) near the coast. On @wsbtv. pic.twitter.com/sJ4aBDmi4P

— Brad Nitz (@BradNitzWSB) 6 de octubre de 2016