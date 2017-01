Proponen ley para que en Texas haya porte de armas sin permiso

La propuesta de ley 375 le daría a los texanos el derecho a portar abiertamente un arma de fuego sin obtener un permiso previo.

Si esta pasara, Texas sería el décimoprimer estado que permitiría “la portación constitucional”.

El polémico congresista republicano Jonathan Stickland es el autor de la iniciativa, que haría que el proceso de obtener licencia y las clases para obtener un arma fueran opcionales.

“No Texan should have to pay a fee or take a class to exercise their right to bear arms.” – Jonathan Stickland

Yes. Yes. Yes !! #HB375

— Kory Watkins (@KoryDWatkins) November 17, 2016