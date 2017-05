Llega la temporada del prom y muchos pueden no saber qué hacer ante estos eventos. Aunque el prom es una tradición estadounidense, cada vez más países celebran esta fiesta de graduación.

Prom es una fiesta que se celebra al final de cada año escolar para celebrar o despedir a los que se gradúan ese año.

Es un baile formal que se lleva a cabo en un gran salon (o en las instalaciones de la escuela), en el que los estudiantes visten de gala, llegan en limosina y asisten con una esperada pareja.

THIS PROMPOSAL HANDS DOWN WON IT ALL #Colombia4EVER ???????????????????????? pic.twitter.com/9oV43bOPUp

— Isa (@GilIsagil) May 8, 2017