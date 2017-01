Programa federal reúne a familia salvadoreña en Austin

Dani Rodríguez dejó su país natal, El Salvador, cuando sus hijas tenían 2 y 4 años de edad. Catorce años después, Rodríguez logró reunirse con ellas gracias al Programa de Procesamiento de Refugiados/Permisos para Niños Menores en Centroamérica (CAM por sus siglas en inglés).

La solicitud de Rodríguez tomó un año, antes de que sus hijas llegaran a Estados Unidos desde el país centroamericano. Rodríguez dice sentirse feliz pero también preocupado de acuerdo a declaraciones vertidas al programa Texas Standard, de la radio pública de Austin, KUT.

Thanks to refugee program, an El Salvadorian family family reunited in Austin: https://t.co/YSowfJ1OVj pic.twitter.com/oiEqCUJY2F

— Texas Standard (@TexasStandard) December 26, 2016