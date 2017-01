Primera dama de Texas entre asistentes a Gala Latina para Trump

La Gala Inaugural Latina 2017 organizada por el Hispanic 100 Policy Committee Inc. tiene como una de sus invitadas de honor a Cecilia Abbott, la esposa del gobernador de Texas, Gregg Abbott.

La reunión se llevará a cabo en la víspera de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos a cabo en el hotel Mandarin Oriental en Washington, DC.

Según explica NBC News, el Hispanic 100 Policy Committe Inc. es un grupo de latinos que opera en la ciudad de Irvine, California, y lo dirige Mario Rodríguez, un republicano que trabajó en la campaña de Donald Trump y que promueve la libre empresa en la comunidad hispana y es socio del Instituto de Lilderazgo Hispánico en el Congreso.

El costo para asistir a la gala es de 200 dólares y según la invitación de Eventbrite se espera que asistan 600 personas.

Latinos who support President-elect Donald Trump will hold an inauguration-eve gala. https://t.co/YtxnIdfis1 pic.twitter.com/FenK6tpj1f

— NBC Latino (@NBCLatino) January 5, 2017