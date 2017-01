Primer bebé nacido en Orlando en 2017 es hispano

Xander Vélez es el primer bebé nacido en Orlando en 2017, reportó nuestra cadena de televisión hermana WFTV.

El pequeño nació a las 12:43 de la medianoche del 1 de enero en el Winnie Palmer Hospital for Women and Babies The little guy was born at 12:43 a.m. at Winnie Palmer Hospital for Women and Babies en Orlando y pesó 6 libras con 11 onzas.

Su madre, Isuanet Maldonado, dijo que tanto ella como su esposo habían intentado tener un bebé por cuatro años y que por ello Xander es una bendición.

Maldonado dijo también que había otra mujer en labores de parto, por lo que quería asegurarse que el de ella fuera el primer bebé de 2017.

“Lo que hacía era mirar al reloj cada vez que pujaba. Cuando vi que eran las 12:00 en punto me dije que ya había que hacerlo, y fue muy especial”, dijo la emocionada madre.