Preocupan presuntas debilidades en sistema electoral estadounidense

Aunque la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no ha detectado ninguna evidencia de fraude electoral en las elecciones, si encuentran debilidades en el Sistema.

La jefa de la misión y expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, emitió el siguiente enunciado:

Nosotros hasta el día de hoy no hemos identificado ningún hecho concreto; no hemos tenido en nuestro haber ninguna evidencia que haga presumir de algo que pueda alterar los resultados electorales como para cambiar la decisión soberana de los votantes. Pero el equipo de la OEA sí ha detectado ‘debilidades del sistema, como los tiene cualquiera por más evolucionado que sea’ pero considera que no se salen del patrón de comportamiento que ha tenido la organización electoral anteriormente en Estados Unidos y que hagan presumir de un fraude electoral.