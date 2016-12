Premio de concursante de Jeopardy! que falleció de cáncer será donado a investigación de la enfermedad

Al tiempo que batallaba contra el cáncer de colon, Cindy Stowell vio en su aparición en el programa de concurso Jeopardy! una buena oportunidad para ayudar a otras personas que luchan contra la enfermedad.

Según informa el periódico Houston Chronicle, Cindy falleció semanas antes de que los episodios en los que participó salieran al aire, pero sus deseos eran que el dinero que ganó en el programa fuera donado a la investigación contra el cáncer.

Lo logró en su mayoría, ya que ganó seis noches seguidas y más de 103 mil dólares, en una racha que terminó en el episodio del miércoles 21.

Originaria de Austin, Texas, Stowell murió el 5 de diciembre a la edad de 41 años, ocho días antes de su primera aparición al aire, el 13 de diciembre.

Los productores del programa informaron por medio de un comunicado que enviaron copias de tres de sus apariciones para que ella pudiera verlas en el hospital y aseguraron que el pago del premio fue acelerado.

Antes de la audición para participar en el show, Stowell le dijo al productor de Jeopardy! que no tenía mucho tiempo de vida y que en caso de ser seleccionada, le gustaría donar sus ganancias a programas de investigación contra el cáncer.

Luego de superar la audición, su participación fue programada para ser grabada el 31 de agosto. Ella ganó cuatro de los juegos ese día y regresó el 13 de septiembre, para grabar otros programas en donde ganó otros dos juegos antes de terminar en segundo lugar en su aparición final.

Alex Trebek, el conductor de Jeopardy, le rindió tributo a Stowell en el programa del miércoles, al referirse a su aparición como “el cumplimiento de la ambición de toda una vida”.

Harry Friedman, productor ejecutivo del programa, dijo en una declaración pública: “Cindy vino al show con una misión. Le dimos la oportunidad de cumplir esa misión y ella hizo lo mejor que pudo”.

En un video divulgado por el show la noche del miércoles, Stowell se refirió a su participación como “una línea en la arena” que ella dibujó en su batalla contra la enfermedad.

Jeopardy! contestant Cindy Stowell passed away prior to her shows’ airings. Here is her Jeopardy! story, in her own words. pic.twitter.com/MYFzJfxpAJ

— Jeopardy! (@Jeopardy) December 22, 2016