Práctica médica de Orlando destaca valores comunitarios frente a propia autopromoción

Hacerse un examen médico a veces hasta resulta imposible para muchas personas, no solo por ser costoso y no contar con seguro, sino también porque algunas prácticas no ofrecen citas de último momento.

Diego Rojas, vicepresidente de Sunshine State Medical, se ha dedicado a ayudar a la comunidad de Orlando y tiene un claro objetivo: que las familias hispanas cada vez estén más unidas y no pasen necesidad.

Sunshine State Medical es una reconocida oficina multidisciplinaria, que a diferencia de otras, no hacen publicidad para promocionar sus servicios, pues aseguran que prefieren invertir ese dinero en la comunidad- ayudando a iglesias, a organizaciones sin ánimo de lucro y a escuelas.