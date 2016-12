Potencia que satisface

Pocas cosas tan agradables como manejar un auto verdaderamente rápido, la experiencia mejora cuando se trata de un automóvil del que pocos esperarían grandes desempeños, como lo es el Sentra SR Turbo.

La potencia de este nuevo modelo es de 188 caballos de fuerza, que aunque no avasalladora, resulta suficiente para moverlo rápidamente en la ciudad y carretera, además por ser turbo, no pierde caballos con la altura.

Las primeras impresiones no son las de un auto rápido. Incluso, la primer mitad del tacómetro difícilmente se podría pensar que se trata de un deportivo. Sin embargo, cuando se le deja revolucionar es cuando resulta evidente que no se trata de cualquier motor.

La entrega de potencia no es lineal con el acelerador, sino que va por etapas. Se trata de un trabajo conjunto, el pequeño motor turbocargado trabaja bien con la transmisión manual y el resultado es un sedán familiar eficiente pero rápido.

La transmisión manual es un cambio muy agradable sobre la CVT de los Sentra normales. El espaciado de las relaciones lo hacen cómodo de manejar, a pesar de ser una transmisión de seis velocidades; mérito también de la flexibilidad del motor.

Lo único que nos gustaría que se mejorara es la sensación de la palanca, que resulta imprecisa y larga en su accionar, detalle insignificante si la alternativa en una CVT

.

La firma japonesa logra un buen balance entre comodidad y deportividad en la suspensión. Sin ser tremendamente rígido, ante baches se sigue manteniendo en control y sin rolarse de forma marcada en curvas.

En cuanto a rendimiento, el resultado es óptimo. En promedio la computadora aseguró que nos mantuvimos por encima de los 10 kilómetros por litro y en ocasiones hasta 13.5; sin duda más de lo que esperábamos considerando nuestros hábitos de manejo.

El equipamiento del Sentra tradicionalmente es amplio y esta ocasión no es la excepción: sistema de navegación, cámara de reversa, llave inteligente, estéreo Bose, piel y quemacocos, son algunas de sus prestaciones.

Nissan tiene un as bajo la manga pues no sólo ofrece un buen rendimiento de combustible, sino un equipo deportivo que no sacrifica el lujo.