Policía texana detiene y salva a conductores ebrios en nombre de su hermana

Stacie Brown, agente del Departamento de Policía de Arlington, Texas se dedica a detener automovilistas ebrios en honor a su hermana.

La cruzada de Stacie empezó el 14 de diciembre de 1995 cuando su hermana falleció en un accidente de tránsito mientras manejaba intoxicada de alcohol, según explicó el periódico Dallas News.

Perder a su hermana mayor y mejor amiga, fue lo más doloroso que le pasó en su vida, por lo que decidió hacer algo para prevenir que otras familias tuvieran que pasar por lo mismo.

Officer Stacie Brown was a HS teacher until everything changed. Inspiring tale of finding purpose after DWI loss https://t.co/wqpfEHpESH pic.twitter.com/gsDrRmvlxZ

— Naomi Martin (@NaomiMartin) 27 de diciembre de 2016