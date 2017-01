Policía de Texas arresta a hombre tras confundir arena para gato con drogas

Ross LeBeau, un tejano de 24 años está pidiendo a la policía del condado de Harris, en Texas que se disculpe públicamente por haberlo retenido de forma errónea por tres días, por una acusación falsa.

El lamentable error de la policía fue confundir una bolsa de arena para gatos con un cargamento de metanfetaminas.

El incidente se registró en diciembre en un puesto de registro policial, en el que los agentes supuestamente encontraron la bolsa con media libra de una sustancia que dio positivo a dos pruebas de campo para mentanfetamina.

“Creyeron que tenían la mayor incautación de droga registrada en el condado Harris, pero fue la incautación del año para ellos”, dijo LeBeau a la estación local afiliada a ABC News.

Para rematar el error, además de haber encarcelado por tres días a LeBeau, su arresto fue objeto de un comunicado de prensa divulgado por la oficina del Alguacil, con fotografía incluida, la cual decía: “hemos alejado a nuestros hijos y familiares de ser introducidos a las drogas”, reportó ABC.

