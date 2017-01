Policía de Pasco advierte precaución ante robos de automóviles

Ante recientes reportes de robo a automóviles en Hudson, New Port Richey y Bayone Point, la Oficina del Alguacil del condado de Pasco recommendó a los conductores que cierren sus vehículos con seguro.

A través de un comunicado, la policía informó que en dos ocasiones, en menos de dos semanas, los criminales han sustraído artículos de los vehículos estacionados y se han llevado dinero en efectivo y un arma semiautomática.

Además, a través de las redes sociales la policía publicó la foto de una mujer y solicitó la ayuda de la comunidad para identificarla. La sospechosa robó artículos del interior de un vehículo que estaba estacionado, sin seguro, el 23 de enero a la 1:51 a.m. en el US 19 y SR 64 en New Port Richey.

Denuncias que ayuden a identificar a la mujer se pueden llamando al 1.800.706.2488.