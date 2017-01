Policía de Miami está reclutando a nuevos agentes

Debido al crecimiento de la población y el de la ciudad, la Policía de Miami se encuentra en proceso de reclutamiento de nuevos agentes para reforzar su fuerza.

Según una entrevista publicada en la estación de noticias Telemundo 51, el Mayor Armando Aguilar, dijo que los requisitos mínimos para los aspirantes, tanto hombres como mujeres, es que sean mayores de 19 años, pasar exámenes físicos y teóricos, así como tener un gran sentido del servicio a la comunidad.

We are hiring for the position of Police Officer ???? Visit https://t.co/aN5jhJVVVl to begin the application process. pic.twitter.com/6DzpJEgMyI

