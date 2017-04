El jefe de policía de una pequeña comunidad en el noreste de Oklahoma dice que se automultó por conducir en exceso de velocidad luego de que la infracción quedara grabada en video, informa Rare.us.

De acuerdo al medio, Justin Burch, el jefe de la policía del poblado de Sperry, a casi 10 millas al norte de Tulsa, se disculpó el sábado en el perfil de Facebook del departamento reconociendo que “fue un error conducir a 75 y 80 millas por hora”.

El agente admite que de no haber sido por el video, quizás no se habría automultado, aunque señala que hubo “motivo para conducir en exceso de velocidad”. No obstante, deja claro que incluso él debe asumir su error.



Burch confiesa que se asignó una multa de $300 y que piensa saldar del todo.

Con información del medio Rare.us