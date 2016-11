Piden que jóvenes no soliciten programa de alivio migratorio

Si no lo ha hecho todavía, no solicite formar parte del programa de alivio migratorio para jóvenes del presidente Barack Obama.

Ése es el consejo que están dando organizaciones que defienden a los inmigrantes sin autorización para vivir en Estados Unidos, tras la victoria electoral de Donald Trump, quien ha prometido acabar con esos beneficios.

Cristina Jiménez, directora del grupo United We Dream, dijo durante una llamada con periodistas que los jóvenes que quieran solicitar acogerse al programa, que otorga un permiso de trabajo temporal, deberían pensarlo dos veces.

“El mensaje que estamos enviando a la comunidad es ‘espera”’, dijo Jiménez. “Tenemos muchas preguntas. Hay mucha incertidumbre sobre si Trump actuará, sobre si hará lo que dijo durante la campaña electoral”.

El magnate republicano, que ganó las elecciones presidenciales del martes, prometió acabar con el este plan conocido como DACA, que ofrece la suspensión de la deportación y un número de seguridad social a jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente por sus padres cuando eran niños.

Según datos federales, el gobierno de Obama ha aprobado 741,546 solicitudes iniciales desde que DACA entró en vigencia en 2012.

Tras conocer el resultado de las elecciones, muchos hispanos temen ser deportados, ya que Trump dijo durante su campaña que crearía una fuerza especial para expulsar a millones de ellos. El presidente electo también es conocido por sus controvertidos comentarios hacia los inmigrantes y por proponer la creación de un muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal.

Durante una llamada organizada por el grupo Fair Immigration Reform Movement, Jiménez dijo que aquellos jóvenes interesados en renovar su participación en el plan, que caduca cada dos años, deberían hacerlo. Sin embargo, los que soliciten acogerse por primera vez deberían esperar.

“Simplemente no sabemos si (Trump) pondrá fin al programa”, dijo Jiménez.

Al mismo tiempo, la activista dijo que se está presionando al gobierno, a través de medidas legales, para asegurar que la información de los beneficiados de DACA se mantenga confidencial y no sea usada para otros propósitos.

Freddy Balsera, analista político demócrata, dijo a The Associated Press que Trump podría impedir la renovación de permisos de trabajo concedidos a través del programa. Desde el punto de vista republicano, el analista Adolfo Franco coincidió en que Trump lo eliminará “de inmediato”, aunque sostuvo que no esperará a que venzan los permisos.

“(Trump) lo puede hacer el primer día (que asuma como presidente) con una firma”, señaló el experto, que agregó que el presidente electo cumplirá con su promesa debido a la presión política de las personas que le votaron.

Portavoces de Trump no respondieron a una solicitud de comentario enviada por Associated Press.