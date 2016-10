Mónica Lewinsky elude involucrar su nombre en el debate por acusaciones sexuales de Trump (VIDEO)

El nombre de Monica Lewinsky resurgió nuevamente, a la luz de los últimas acusaciones en contra de Donald Trump por parte de varias mujeres, que dicen que el magnate se habría propasado con ellas.

Trump ha aprovechado para contraatacar en contra el expresidente Bill Clinton y el nombre de Mónica Lewinsky, la exbecaria cuya ‘relación’ con expresidente se convirtió en una tormenta política durante su mandato presidencial, vuelve a tomar relevancia.

De acuerdo al portal de espectáculos TMZ, un fotógrafo le preguntó a Lewinsky, cuál era su opinión de las acusaciones sexuales en contra de Donald Trump y si piensa que el magnate está capacitado para ser presidente.

“Hola Mónica cómo estás. Mónica tengo que preguntarte, ¿cuál es tu opinión con relación a las acusaciones en contra de Donald Trump?”.

Como se ve en el video, la exbecaria optó por callar y únicamente se quejó de que era muy temprano, para que el fotógrafo la estuviera siguiendo en el aeropuerto de Los Ángeles.

Posteriormente, Lewinsky colgó un mensaje en la red Twitter: “Nada como un paparazzi tomándote fotos en el aeropuerto de Los Ángeles, cuando estás sin maquillaje a las 5:30 de la mañana. Dios mío”, dijo Lewinsky junto a un “emoticón” de sorpresa y otro de un avión.

nothing like a pap at LAX somehow spotting u in seconds… when ur w/o a stitch of make up @ 5.30 AM. gee, thx @Delta! ????✈️

— Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) 14 de octubre de 2016