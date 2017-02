Pedro Pascal disfruta su gran oportunidad en The Great Wall

Pedro Pascal tuvo que batallar como muchos actores en Hollywood y Broadway por casi dos décadas antes de que en 2014 se le presentara la oportunidad de encarnar a uno de los personajes más memorables de la cuarta temporada de la serie Game of Thrones (HBO).

El actor nacido en Chile brilló en siete episodios de la popular serie como Oberyn Martell ‘The Red Viper’, el monarca guerrero que sacrificó su vida para salvar la de Tyrion Lannister (Peter Dinklage) en la memorable lucha a muerte con ‘The Mountain’.

Tras su participación en Game of Thrones, Pascal ha participado en dos temporadas de la serie Narcos (Netflix), y ahora lucha como otro gran guerrero junto a Matt Damon y Willem Dafoe en la película de aventuras fantásticas y en 3D The Great Wall, dirigida por el realizador chino Yimou Zhang .

“En el rodaje de The Great Wall me sentía como el niño pobre que al fin le dan la gran oportunidad de su vida con un estudio y figuras tan grandes del cine” Pedro Pascal, actor

En una entrevista con MundoHispánico, Pascal habló sobre esta gran oportunidad que le abre las puertas de para en par mundialmente.

MH: Si antes no te conocían como actor ahora si lo harán por tu rol en The Great Wall, ¿qué significa esta oportunidad?

PP: Es una gran oportunidad, ya que llevo muchos años dedicándome a esta carrera. Empezó de niño como una fantasía al querer hacer una película como ésta. Llevaba mucho tiempo entrenándome sin saber si lo iba a lograr. Actuar en The Great Wall es un sueño hecho realidad porque me tocó trabajar con héroes míos –siendo un nerd cinéfilo de toda la vida- como el director Yimou Zhang y Matt Damon.

MH: ¿Cuándo descubriste el cine de Yimou y por qué te cautivó tanto?

PP: Tenía como 13 años cuando ví la primera cinta de Yimou con mi familia. Su estilo es una experiencia única, muy visual con una rica textura de colores y de tensión dramática en sus historias y personajes. Su narrativa es muy compleja y derrocha elegancia y sensualidad. Fue interesante verlo graduarse de cintas domésticas e íntimas hasta películas como Hero, en el que usa la acción y las artes marciales como nadie.

MH: ¿Cómo audicionaste para este rol?

PP: Jamás me pasaría de nuevo. Había un hueco y me llamaron. Estaba en las grabaciones de la primera y segunda temporada de Narcos. Tuve una reunión con los productores de Legendary Entertainment para conocernos mejor. A los pocos días recibí un email de Jon Jashni, el presidente de Legendary para invitarme a ser parte de esta aventura. Acepté sin saber cuál sería mi rol ni mucho menos que Matt sería el protagonista.

MH: Parece ser entonces que te divertiste como un niño en China durante el rodaje de la cinta…

PP: No solo en cuestión de trabajo sobre lo bien que lo pasamos haciendo la película, luchando contra monstruos con dos diferentes espadas y escenarios de gran tamaño. Fue mi primera experiencia en Asia; siempre me ha fascinado su cultura. Visité la Gran Muralla, templos, Shanghai, la costa, el desierto. Estuvimos ahí cinco meses y fue como regresar a mis sueños de infancia.

MH: ¿Qué emociones experimentaste al ver que te celebraron en el set tu cumpleaños número 40?

PP: Los números tienen gran importancia en esa cultura. Imagínate la doble sorpresa: el director Yimou también nació un 2 de abril como yo. Me emocioné mucho y tuve que limpiarme algunas lágrimas al tener a Matt a mi izquierda y a Yimou a la derecha, con la torta enorme y los fuegos artificiales para celebrar el mismo cumpleaños.

Acerca de su vida: “Nací en Chile. Mis padres tuvieron que buscar exilio porque en esa época se vivía el golpe militar al presidente Allende por parte de Pinochet”.

Sus lugares favoritos: “Chile es uno de los países mas hermosos al igual que las ciudades Dubrovnik (Croacia), Lisboa (Portugal) y Buenos Aires (Argentina)”.

Sus predilecciones: “Me gusta el vino, el bourbon, el cine clásico, los elefantes y los perros”.

