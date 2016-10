Patrick Murphy: Prometo hacer lo que Rubio no ha hecho por su comunidad hispana (VIDEO)

El congresista demócrata y aspirante al Senado de los Estados Unidos, Patrick Murphy, habló con MundoHispánico y aseguró que uno de sus propósitos, si logra ser electo senador, será trabajar para la comunidad hispana del estado de Florida.

Murphy estuvo acompañado de la también congresista Nydia Velasquez, quién además tradujo en español lo que Murphy nos dijo durante su entrevista con MundoHispánico.

Murphy, de 33 años, ha hecho fuertes críticas a su contrincante por el Partido Republicano, el senador Marco Rubio, en donde manifiesta que este, como hispano, no ha hecho nada por la comunidad latina de Florida.

Por esta razón, Murphy asegura que de ser electo senador de este país, trabajará de manera continua para ayudar a todos y a cada uno de los residentes de su estado y, en especial, a la comunidad hispana. Dijo que piensa lograr esto comprometiéndose a apoyar una reforma migratoria que beneficie a todos los latinos.

También le preguntamos cuál fue la razón por la que decidió cambiar de partido político, ya que antes del año 2011, Murphy estaba inscrito como republicano, y esto fue lo que nos dijo:

“Cuando era muy pequeño, mi padre era republicano, él es mi mejor amigo y de niño siempre quise hacer lo mismo que él. Por esa razón, me adscribí como republicano, pero a medida que fui creciendo y comencé a trabajar, me di cuenta de las diferencias entre partidos. Para cuando el Tea Party se dio a conocer en el año 2010 y cuando el congresista Alan West fue elegido, yo no solamente me quise cambiar de partido, sino que también quise correr en contra de ellos por el congreso de este país. Esto lo hice porque para mí, ese Tea Party del que Marco Rubio forma parte y representa, es lo que está arruinando a este país. Merecemos algo mejor y juntos podremos hacer mejores cosas”.

Hace varios días, el presidente Barack Obama emitió un anuncio en español en donde le pide a los votantes hispanos de Florida a apoyar al candidato para el Senado, Patrick Murphy.