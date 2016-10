Pasión por hacer diferencia

“Ayudamos a la gente a desarrollar su misión de vida”.

Un respaldo para cruzar la meta y más allá.

Hay una frase que impactó la vida de Hiran Sostre y es una cita de Mark Twain que dice: “los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres porqué”.

Y es que Sostre dedica sus días precisamente a ayudar a otros a encontrar su misión y a lograr sus propósitos, metas que en esta época del año muchos ponen en papel, pero que mientras transcurren los meses se desvanecen.

“Se estima que solo el ocho por ciento de las personas logran sus nuevas resoluciones”, explicó Sostre, que es un ‘coach’ de vida, conferencista profesional y ‘blogger’.

El puertorriqueño señala que los malos hábitos, tales como una deficiente administración del tiempo o la dificultad para establecer prioridades, impiden a muchos llegar a la meta y por ello las resoluciones importantes se quedan solo en papel.

Por eso es esencial analizar cómo nuestros hábitos inciden en el cumplimiento o no de nuestros propósitos.

Después de ello, va el paso más importante hacia la meta: la decisión.

“Uno decide para la vida. Todo parte de ahí”, indicó Sostre, que definió la determinación como la cualidad más importante para lograr cualquier meta.

En busca de propósito

El puertorriqueño recordó cómo en su adolescencia él aconsejaba a amigos y familiares para que se mantuvieran en la escuela y tomaran buenas decisiones.

En aquellos años no sabía que ese deseo por ayudar e inspirar a otros “eran parte de su ADN”, y que más adelante encontraría su pasión por ayudar a otros a hallar su misión y desarrollarse como líderes.

“Qué es lo que a ti te gusta hacer, que cuando lo haces lo disfrutas tanto que te hace sentir bien, aunque no te paguen. Uno está en su zona de propósito y misión cuando lo que uno hace lo disfruta”, dijo Sostre al definir lo que es propósito.

Y ya sea al apoyar a individuos o líderes de organizaciones o corporaciones, señala que todo empieza por conocerse y establecer una misión. Pero para llegar a la meta muchas veces se necesita el respaldo de otro.

“Cuando alguien me ayuda en mi debilidad me hago fuerte”, expresó el coach de vida certificado por el programa de liderazgo de John Maxwell.

Su mayor satisfacción asegura que es “provocar una sonrisa en alguien y ver que en esa sonrisa hay esperanza de un mejor mañana y paz”.

“Más que lo que yo pueda generar económicamente quiero hacer la diferencia”, agregó.

Consejos:

No te enfoques en los resultados sino en tu actividad diaria. No te desanimes si no ves los resultados inmediatamente.

Cuéntale tu meta a otros. Mientras más personas sepan, te verás obligado a cumplir con tu plan.

Lucha por cambiar malos hábitos, uno de ellos puede ser la dificultad para establecer prioridades y usar bien tu tiempo.

Conócete a ti mismo.

Busca cuál es tu misión de vida. Aprende de personas que lo están haciendo bien.

Más información sobre Hiram Sostre

770-853-5314

hiram@hiramsostre.com

www.hiramsostre.com