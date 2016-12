Pasajero provoca retrasos en trenes de MARTA

Los clientes que viajan en la línea norte-sur de MARTA, experimentaron retrasos hoy jueves por la mañana luego de que algunos clientes tocaran el timbre de emergencia en los vagones, dijo la portavoz de la agencia de tránsito, Alisa Jackson.

En un post de Twitter, funcionarios anunciaron inicialmente que los retrasos se debían a “actividad policial” en el extremo norte de West End.

Due to police activity NB at Wst End, delays continuing on the N/S line.

— MARTA (@MARTASERVICE) 8 de diciembre de 2016