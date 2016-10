Parientes de jóvenes que murieron con José Fernández contratan ayuda legal

Desde ayer que salió la noticia y hoy que ya sabemos los nombres de los otros dos chicos que acompañaban a José Fernández ,no deja de sorprenderme y causarme mayor tristeza la pérdida tan repentina de estos tres jovenes con toda una vida por delante , con muchos sueños por realizar y lo que me hace reflexionar y enfatizar que la Vida es tan Frágil y que realmente no tenemos comprados los segundo de Vida y tampoco tenemos el Futuro seguro que el mañana no es cierto, la Vida es corta y debemos vivir cada segundo de nuestra existencia como si fuera el último día .Seamos Felices hoy , perdonemos, Amenos, pero sobre todo seamos Mejores personas hoy ,no te guardes nada para mañana , No sabemos cuándo dejaremos de estar Vivos . Paz a sus restos y ojalá su familia consiga consuelo ????????R.I.P#josefernandez16 #emiliomacias #eddyrivero

