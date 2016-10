Pareja hispana demanda a Municipio, a policía y a Wal-Mart en el centro de Texas

Una pareja de Buda presentó una demanda contra el Municipio de Buda, la tienda Wal-Mart y un oficial de policía de Buda en la cual acusan al policía de encarcelamiento falso y uso de fuerza excesiva. El incidente sucedió hace 2 años.

Según una queja publicada el lunes 10, Juan Martínez fue lanzado al piso en el Wal-Mart de 690 Old San Antonio Road después de que su esposa fue detenida por sospecha de robo el 3 de octubre del 2014. Martínez, de 73 años de edad, y su esposa Guadalupe, de 69 años de edad, habían estado en la tienda antes del incidente, según el reporte.

“(Martínez) y su esposa andaban por la tienda en carritos eléctricos debido a su imposibilidad de caminar fácilmente”, declaró la queja.

Cuando Guadalupe se fue de Wal-Mart, después de haber perdido de vista a su esposo dentro de la tienda, salió con artículos en la canasta del carrito sin darse cuenta, según la demanda. Fue detenida por los oficiales de Wal-Mart en una oficina del edificio, done le hicieron preguntas. Martínez luego encontró la oficina donde estaba Guadalupe y empezó a discutir con un oficial, quien la queja identificó como Demerriel Young.

VIDEO: Mira el video del policía de Buda con Martínez en Wal-Mart

Los registros de la cárcel del condado de Hays muestran que la pareja fue arrestada el 24 de octubre. Martínez fue acusado de interferir con oficiales, y Guadalupe fue acusada de robo. La queja reclama que Martínez sufrió de fracturas en varias costillas después del desacuerdo con Young.

La demanda afirma que las reglas, los hábitos y las prácticas del Municipio de Buda condujeron al incidente, y que los empleados de Wal-Mart manejaron el asunto de forma negligente.

El viernes 7, la ciudad de Buda mandó esta declaración al Austin American-Statesman sobre el juicio entablado por Juan y Guadalupe Martínez contra la policía del Wal-Mart:

“El Municipio de Buda respeta el sistema judicial y no quiere causar más daño del que ya se ha causado, así que no va a comentar más sobre este incidente ni las alegaciones hechas en el juicio civil. El Municipio quiere evitar participar en los comentarios para no distraer al público del delito y para asegurarse de que el juicio sea apropiado y justo para los acusados, a pesar de sus presuntos delitos y alegaciones”.

La pareja está programada para ir a juicio el 17 de octubre.