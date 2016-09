Oxígeno Radio: ¿Tu matrimonio es desechable?

Hoy en día se divorcian o se separan 6 de cada 10 parejas. ¿Será que los seres humanos vemos TODO desechable? Platos, pañales, computadoras, celulares, zapatos, ropa… ya no reparamos las cosas. Las botamos a la basura y compramos OTRA nueva. Tal parece que así es ¡hasta con la pareja! ¿O será que simplemente no sabemos ni queremos aguantar peleas, cuernos, o maltrato? Ese fue el tema hoy en el programa EN HORA BUENA con Brenda Bueno, en Oxígeno Radio. *Para escucharlo, presione en el recuadro donde dice “Listen in Browser“:

