Oxígeno Radio: “¿Tienes paz? ¿Estás realmente tranquilo?”

Brenda Bueno habla hoy en su programa radial sobre la paz. “Con este ambiente de tanta confusión, racismo, crimen, incertidumbre sobre deportaciones… ¿Qué te falta para tener paz? ¿salud? ¿dinero? ¿familia? ¿estatus legal? ¿O te basta con saber que no debes nada y que no te busca la ley?”, pregunta la locutora durante el show. ¿Qué dice la gente? ¿Qué es la paz para ti?… No te pierdas su podcast. Dale play:

