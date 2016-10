Una radioescucha asegura que ya no hay gente con ganas de trabajar. Que todos los jornaleros exigen entre $150 – $180 por día: que el jefe le compre ‘lunch’, unas cervecitas cuando se acaba el día, y ENCIMA, que los lleve a su casa… y muchos ni saben trabajar. ¿Qué opinas tú? No te pierdas el tema de hoy en ‘En hora buena con Brenda Bueno’. *Para escuchar el audio, presione en el recuadro donde dice “Listen in Browser“:

