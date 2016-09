Oxígeno Radio: ¿Qué sucede, realmente, si no votamos?

Brenda Bueno de Oxígeno Radio habló con Antonio Molina, miembro del Caucus Demócrata Latino de Georgia y nos explica QUÉ ES lo que sucede si NO VOTAMOS. O si votamos por Mickey Mouse, Pokémon, Cantiflas, o cualquier otro candidato que NO TIENE ninguna esperanza de ganar. ¿Qué efecto podrían tener estas elecciones en particular, sobre el gobierno de Georgia, las licencias para indocumentados, y hasta la universidad para jóvenes con DACA? ¡ESCUCHA y comparte esta entrevista! *Para escucharlo, presione en el recuadro donde dice “Listen in Browser”:

