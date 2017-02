Reconocido parque temático reporta alarmante pérdida tras estreno de documental ‘Blackfish’

Con menos gente visitando los parques temáticos de SeaWorld, la compañía reportó una pérdida peor de lo esperado.

SeaWorld es reconocido a nivel mundial por sus espectáculos con orcas, sin embargo, dicho reconocimiento se ha tornado en algo negativo desde el estreno del documental ‘Blackfish’ en 2013, el cual se revela la vida de la orca Tilikum y detalla la muerte de algunos de sus entrenadores.

La compañía anunció el año pasado que no volverán a criar orcas, puesto que estas ya no serán parte de los espectáculos. Y su primer parque fuera de los Estados Unidos, que se inaugurará en 2022 en Abu Dhabi, no contará con la participación ni la exhibición de orcas en lo absoluto.

De acuerdo con el canal 9 WFTV, cadena hermana de MundoHispánico, en los últimos tres meses las ventas cayeron por 30 mil dólares, y según SeaWorld, esto ocurrió debido al impacto del huracán Matthew en octubre y a menos visitantes provenientes de Brasil.

De septiembre a diciembre de 2016, el número de personas que visitaron el parque decayó a 4.38 millones, comparado con 4.41 millones de visitantes durante la misma fecha el año anterior.