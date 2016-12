Efectúan arrestos en caso de joven latino víctima de fatal golpiza en Winter Park, FL

La madre y la hermana del joven de origen latino, Roger Trindade, que falleció en octubre, según las autoridades, a causa de la fatal golpiza que recibió por parte de algunos de sus compañeros de colegio, aseguraron que la familia se siente’tranquila y aliviada’ de saber que se han efectuado arrestos en el caso.

De acuerdo a nuestra afiliada WFTV Canal 9 de Orlando, la familia de Trindade, que tenía 15 años cuando falleció, dijo que espera que las acusaciones logren poner a los culpables en la cárcel.

LEER MÁS: Familia del joven latino muerto en Winter Park podría entablar juicio por muerte injusta

“Cada día voy a despertar sin mi hijo” dijo la madre de Roger, Adriana Trindade.

La familia Trindade aún guarda luto por la muerte del joven y continúa luchando por fortalecerse tras la triste pérdida.

“Ha sido difícil porque mamá no puede dormir y mi papá se despierta en medio de la noche” dijo la hermana de la víctima, Laura Koch.

La familia se mudó a la ciudad de Winter Park en enero de este año; antes residían en Brasil.

“Todos los días, cuando se despertaba, se acercaba a mí y me decía: ‘buenos días mamá, te amo'”, dijo Adriana Trindade.

Trindade fue golpeado en octubre, en Central Park, ubicado en Winter Park, FL.

LEER MÁS: Una broma se tornó en tragedia para un joven latino (VIDEO)

El médico forense dictaminó que la muerte del adolescente fue un homicidio por trauma de fuerza contundente.

“Esto me parte el corazón; ya sabes, porque me importa mi niño y lo cuidé toda la vida y luego, en cinco minutos, sabes, ya no tengo a mi hijo”, dijo Adriana Trindade.

La policía arrestó a Jesse Sutherland y a Simeon Hall, ambos con 15 años de edad, por homicidio y violencia en el caso, y Jagger Gouda, de 14, también fue arrestado bajo acusación de haber peleado con un testigo cuando ocurrieron los hechos.

“Espero que mantengan a estos muchachos en la cárcel por mucho tiempo” dijo la madre de Trindade.

Un juez ordenó a dos de los sospechosos: Sutherland y Hall, a permanecer detenidos por un mes mientras continúa la investigación.

Las autoridades dijeron que Simeon Hall fue quien lanzó el primer golpe durante el ataque y que supuestamente, lo escupió después de que Trindade cayó al suelo.

Gouda es acusado de iniciar la secuencia de sucesos que condujeron al fatal ataque. La investigación indica que Gouda comenzó la broma y que estaba rociando a los adolescentes con aerosol de fuerte olor a zorrillo, lo cual provocó a la pelea.

Gouda también es acusado de amenazar a una niña en la escuela tras haberle dicho que si ella había dicho algo sobre lo ocurrido, pagaría las consecuencias.

El estado de Florida pidió a un juez mantener a los dos adolescentes en prisión por 30 días, alegando que el crimen era lo suficientemente atroz para merecerlo.

“Estoy indignado por la decisión de la corte; el joven Gouda no es un individuo violento y no representa ningún riesgo por lo que se le acusa en la corte”, dijo el abogado de Gouda, John Sirounis.