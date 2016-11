Despega de Orlando primer vuelo comercial directo a Cuba en décadas

Por primera vez en más de 50 años, un vuelo comercial partió hoy de Estados Unidos a Cuba sin escalas.

El vuelo JetBlue partió del Aeropuerto Internacional de Orlando a las 8:30 am.

Sin embargo, según un reportaje del canal 9 de Orlando, los pasajeros que se alinearon para abordar el vuelo el martes por la mañana dijeron que no habían elegido el mejor momento para viajar a la isla, considerando la reciente muerte de Fidel Castro.

Algunos pasajeros dijeron que sus familiares en la isla describen al país en patente estado de luto.

“Como dice la gente: ‘no hay nada abierto'”, dijo la pasajera Margarita Darna. “No hay alcohol; los restaurantes tienen poco tiempo abiertos y todo es sobre Fidel.”

Oficiales de JetBlue y el AIO habían planeado una celebración para enmarcar el histórico vuelo pero fue cancelada el martes por respeto a los dolientes de Castro.

Hola, Habana, and hello, JetBlue’s 100th city! This week we launch nonstop service to #Havana, #Cuba from JFK, MCO and FLL. #JetBlueHAV pic.twitter.com/ShpwF8z1SS

— JetBlue Airways (@JetBlue) November 29, 2016