Crean iniciativa en Orlando para reducir acoso y crímenes contra comunidad LGBTQ (VIDEO)

El Departamento de Policía de Orlando lanzó una iniciativa denominada ‘SAFE PLACE’, que se traduce como ‘Lugar Seguro’ y el propósito de esta, es reducir la discriminación y los crímenes contra la comunidad LGBTQ.

La idea de promover esta iniciativa en Orlando, nace a raíz de lo ocurrido en la discoteca Pulse y se dio a conocer el lunes 12 de diciembre por parte del alcalde de la ciudad de Orlando, Buddy Dyer a 6 meses después de la masacre.

These businesses would be “a beacon of safety” @ChiefJohnMina says. In Seattle, where this began, has had 650 businesses sign up. pic.twitter.com/uHcPsBh9B1

— Orlando Police (@OrlandoPolice) December 12, 2016