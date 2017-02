Organizan Noche de Inmigrantes en Maryland

Abogar por el Trust Act o la Ley de Confianza que busca proteger a las familias al prohibir que la policía local colabore con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en los condados de Montgomery y Prince George en Maryland, es el objetivo de la próxima reunión de la organización pro inmigrante We Are Casa.

Anteriormente llamada Casa de Maryland y reconocida por ser una de las organizaciones más grandes y representativas de la zona metropolitana de Washington, We Are Casa realizará lo que han denominado la Noche de Inmigrantes para el próximo lunes 27 de febrero.

A través de su página en Facebook, We Are Casa asegura que la reunión también servirá para abogar por otros temas, como la educación gratuita en las escuelas públicas, el aumento del salario mínimo a 15 dólares por hora, la eliminación de la fianza para quienes no puedan pagarla, la prohibición de las fracturas hidráulicas que contaminan el servicio de agua residencial y la obtención de la licencia de ausencia pagada por enfermedad.

La Noche de Inmigrantes será el 27 de febrero a las 4 p.m. en la iglesia metodista Asbury United, localizada en 90 State Cir, en la ciudad de Annapolis en Maryland