Organizaciones sin fines de lucro ayudan a personas necesitadas

Inicia la temporada navideña y con esto organizaciones sin fines de lucro piden ayuda del público para asistir a personas con necesidad.

En Dallas, uno en tres Hispanos y afroamericanos viven bajo la tasa de pobreza, de acuerdo al reporte por el comité de pobreza de la ciudad, y ahí también vive la población joven con el nivel más alto de pobreza. Por lo que organizaciones sin fines de lucro, a través de la ciudad hacen un esfuerzo para ayudar a familias recuadando donaciones de comida, ropa y otros artículos.

Toys for tots

Días: 7 de noviembre al 13 de diciembre

Dónde: 1804 Trinity Valley, Carrollton, TX 75006

Donaciones en efectivo: DFW Toys For Tots Christmas Campaign

1331 West Wall St

Grapevine, TX 76051

Attn: Toys for Tots Coordinator

o en el sitio internet:

https://web.charityengine.net/Default.aspx?tsid=7247&loc=fort-worth-tx

Parker University

Día: 14 de noviembre hasta el 10 de diciembre

Dónde: 2600 Electronic Lane, Dallas, TX, 75220

111 S. Delaware, Irving, TX, 75060

Donaciones: Reciba un examen gratis para nuevos pacientes cuando dona un juguete nuevo (por lo menos $20) en la primera visita.

Star’s Lighthouse for The Homeless

Donaciones: www.starslighthouseforthehomeless.com mínimo $25 para comprar un regalo

CASA of Collin County

Día: 1 de diciembre hasta el 9 de diciembre

Dónde: CASA de condado de Dallas

2757 Swiss Ave, Dallas, TX 75204

o

Condado de Collin CASA

101 E. Davis Street, McKinney, Texas 75069

Donaciones: Solo comuníquese con la organización e indique a cuantos niños quiere proveer regalos. Cada menor a indicado por los menos tres regalos, se pide que los regalos no excedan los $125.

Informes:972.529.2272