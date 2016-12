Organización prepara a inmigrantes de Maryland ante posibles operativos de ICE

Cerca de un centenar de personas participaron el domingo 18 de diciembre en una sesión informativa “Conoce Tus Derechos”, organizada por la organización pro inmigrante CASA, en sus instalaciones de Maryland, informó la institución en redes sociales.

En el foro, expertos de la organización dieron consejos sobre cómo actuar bajo arresto o ante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Incredible turnout! About 100 people came 2 the Know-Your-Rights forum. We're ready for next year! #Immigration #nomoreraids pic.twitter.com/DY2xnvW16A

— CASA (@Somos_CASA) December 18, 2016