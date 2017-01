Obama se despide diciendo que “EE.UU. no es el proyecto de una persona” (CARTA)

“Antes de dejarle una nota al que será el 45º presidente, quería expresar un agradecimiento final por el honor que ha sido servirles como el 44º presidente de Estados Unidos. Y esto debido a lo que he aprendido en todos estos años al frente de este gobierno, a lo que he aprendido de ustedes. Ustedes hicieron de mí un mejor presidente e hicieron de mí un hombre mejor”, escibió el presidente saliente Barack Obama en su carta de despedida, dedicada al pueblo estadounidense.

Obama no dejó pasar por alto varios hechos que ocurrieron durante su mandato, como la trágica matanza ocurrida en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, o momentos de celebración, como las graduaciones militares, el reconocimiento al matrimonio entre parejas del mismo sexo y el acceso a la salud del que ahora gozan personas con padecimientos gracias a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida popularmente como ‘Obamacare’, y actualmente objeto de debate por su posible derogación.

Obama llamó al pueblo, sin importar su afiliación política, a comprometerse en lograr el bien común.

“He visto al pueblo estadounidense mostrar decencia, determinación, buen humor y amabilidad”, dijo.

“Estaré con ustedes en cada paso de este camino. Y cuando ese arco de progreso vaya a ritmo lento, recuerden: Estados Unidos no es el proyecto de una sola persona. La palabra más poderosa de nuestra democracia es ‘nosotros’. ‘Nosotros, el pueblo’. ‘Nosotros venceremos'”.

