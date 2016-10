Obama criticó fuertemente a Marco Rubio en su visita a Miami este jueves; el presidente le dijo a la audiencia que Rubio era una mala opción e invitó a los residentes del sur de Florida a votar por su oponente, el representante Patrick Murphy, a quien alabó como un excelente líder.

“Estoy más confundido por los políticos republicanos que todavía apoyan a Donald Trump”, dijo Obama. “Marco Rubio es una de esas personas. ¿Cómo funciona?, ¿cómo puede llamarlo un ‘estafador’ y ‘peligroso’, y contradice todas las cosas controversiales que el dice y luego dice: ‘Pero todavía voy a votar por él? ‘ ¡Vamos hombre!”.

“¿Ustedes saben lo que es eso?-Es el colmo del cinismo”. Obama continuó: “Esa es una señal de que alguien que no va a decir nada, no hará nada, y fingirá ser alguien para ser elegido. ¿Y saben qué? si usted está dispuesto a ser cualquiera para ser alguien, entonces usted no tiene el liderazgo que Florida necesita en el Senado de los Estados Unidos “. Obama también agregó que Rubio se alejó de la comunidad hispana al no apoyar la ley de reforma migratoria para aquellos que se encuentran indocumentados en el país.