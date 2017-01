El presidente saliente de EU, Barack Obama, interrumpió la última rueda de prensa diaria en la Casa Blanca del que ha sido su portavoz desde mediados de 2014, Josh Earnest, para darle las gracias por su labor y declararse “orgulloso” de él.

Earnest comenzó su última conferencia en la sala de prensa de la Casa Blanca, abarrotada hoy, haciendo un repaso de sus inicios en Washington, adonde se trasladó desde Texas en enero de 2001, y de su “extraordinario viaje” como portavoz de Obama.

One last time, @POTUS drops in on @PressSec Josh Earnest to say thanks: “He’s a really, really good man.” https://t.co/yq3ev53xie

— The White House (@WhiteHouse) January 17, 2017