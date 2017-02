Obama felicita a Michelle por San Valentín en Twitter

El expresidente Barack Obama le deseó a su esposa, Michelle, un feliz día de San Valentín en una publicación de Twitter este martes.

“¡Feliz Día de San Valentín, @michelleobama! Son casi 28 años contigo, pero se siente siempre como si fuera el primero”, escribió.

Happy Valentine’s Day, @michelleobama! Almost 28 years with you, but it always feels new. pic.twitter.com/O0UhJWoqGN

— Barack Obama (@BarackObama) 14 de febrero de 2017