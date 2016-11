Obama: FBI no debe guiarse por ‘insinuaciones’ en investigación sobre Clinton

El Presidente Barack Obama criticó la decisión del FBI de analizar nuevamente el caso de e-mails de Hillary Clinton, al señalar que la Institución no debe regirse con base en filtraciones.

En entrevista para un medio estadounidense, el Mandatario afirmó categóricamente que las operaciones en el país se realizan con información concreta.

“No operamos con información incompleta”, dijo, “No operamos con filtraciones. Operamos basados en decisiones concretas”.

El Presidente señaló que la última indagatoria que realizó el Buro Federal de Investigación, el Congreso y el Departamento de Justicia, reveló que si bien la ex Secretaria de Estado había cometido errores, no era objeto de un proceso administrativo.

Ayer, el portavoz presidencial, Josh Earnest, señaló que Obama considera a James Comey, director del FBI, como un funcionario con integridad, carácter y principios, por lo que no defenderá ni criticará sus acciones a unos días de las elecciones.

Y es que el presidente opinó que es importante que las investigaciones del Gobierno no se guíen por “insinuaciones” de tono político, en referencia al anuncio del FBI de que está revisando más correos posiblemente relacionados con la candidata demócrata, Hillary Clinton.

“He hecho un esfuerzo muy deliberado para asegurarme de que no parece que me estoy entrometiendo en lo que se supone que deben ser procesos independientes para tomar estas decisiones”, dijo Obama en una entrevista con el portal digital “Now This News”.

“Pero sí creo que hay una norma de que cuando hay investigaciones, no trabajamos basándonos en insinuaciones, ni en informaciones incompletas, ni en filtraciones. Trabajamos basándonos en decisiones concretas que se han tomado”, añadió.

El mandatario recordó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya hizo este año una investigación “exhaustiva” sobre el uso por parte de Clinton de un servidor privado de correo electrónico para tratar asuntos oficiales cuando era secretaria de Estado (2009-2013).

“Y la conclusión entonces del FBI, la conclusión del Departamento de Justicia, la conclusión de varias investigaciones en el Congreso fue que ella había cometido algunos errores, pero que no había nada ahí que justificara un proceso” judicial, subrayó Obama.

La Casa Blanca ha evitado alimentar la polémica sobre la carta enviada el pasado viernes a miembros del Congreso por el director del FBI, James Comey, en la que les informaba de que estaba investigando nuevos correos electrónicos posiblemente relacionados con el uso de un servidor privado por parte de Clinton.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró este lunes que Obama no creía que Comey estuviera tratando “intencionadamente” de influir en el resultado de las elecciones al anunciar esa investigación, y se negó a “defender” o “criticar” esa decisión.

En la entrevista emitida hoy, Obama opinó que el asunto de los correos electrónicos de Clinton se ha convertido en “una controversia política”, y que dada la larga carrera política de la ex secretaria de Estado, a menudo “la gente dice cosas locas sobre ella”.

“Y si comete un error, un error sin mala fe, acaba siendo sobredimensionado como si fuera una locura”, afirmó el presidente, que expresó de nuevo su “absoluta confianza en la integridad” de la candidata de su partido a sucederle en la Casa Blanca.

Funcionarios del Departamento de Justicia aseguran que no habrá más declaraciones públicas sobre la investigación a Clinton hasta que termine, algo que con toda probabilidad no se producirá antes del día de las elecciones puesto que, según algunos medios, las autoridades deben revisar cerca de 650.000 correos electrónicos.

Esos nuevos mensajes los descubrió el FBI en el portátil del excongresista Anthony Weiner, quien fuese la pareja de una de las asesoras más cercanas a Clinton, Huma Abedin, y las autoridades están tratando de averiguar cuántos de ellos son relevantes para la investigación sobre la aspirante demócrata. (Con información de EFE).