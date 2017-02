Nuevos cursos y actividades para la comunidad

¿Buscando superarte y adquirir nuevos conocimientos? La Asociación Latinoamericana (LAA) ofrece una variedad de cursos y oportunidades para desarrollarte en el ámbito laboral y profesional.

Aquí, algunos de ellos:

Clases de inglés:

La Asociación Latinoamericana (LAA) iniciará sus cursos de inglés durante la semana de día y de noche ($90 por curso de ocho semanas, más $50 para libro) y también los sábados ($65 por curso de siete semanas, más $50 para libro). Los cursos van desde el nivel básico hasta el avanzado.

Cuándo: Comienzan el sábado, 11 de marzo, lunes 13 (para clases los lunes y miércoles) y martes 14 de marzo (para clases los martes y jueves).

También se ofrecerán clases de inglés en Norcross los martes y jueves de 6:30 a 8:30 p.m.

Matrícula: Puedes inscribirte en persona los lunes o jueves de 9:30a.m. a 4:00p.m. en la Asociación. Debes inscribirte días antes de que comience el curso.

Más info: 404.638.0393

LEE ADEMÁS: Comunidad reacciona ante últimos operativos de Inmigración (VIDEO)

Clases de computación/informática en español:

Si lo que quieres es aprender sobre computadoras y cómo usar sus herramientas, la LAA ofrecerá varios cursos de computación/informática en español los sábados en la mañana y en la tarde, incluyendo Windows Basic, Word, Email/Internet y Excel.

El costo es $80 por el curso de siete clases.

Cuándo: Comienzan el sábado, 11 de marzo, en la mañana y en la tarde.

Matrícula: Puedes inscribirte en persona los lunes o jueves de 9:30a.m. a 4:00p.m. en la Asociación. Debes inscribirte días antes de que comience el curso.

Más info: 404.638.0393

TE PUEDE INTERESAR: Qué es la ‘salida voluntaria’ y cuáles son sus consecuencias (VIDEO)

Feria de empleos y asistencia para buscar empleo:

La agencia de empleos PrideStaff estará en la Asociación Latinoamericana entrevistando candidatos para varias posiciones. Trae tu currículum y ven listo/a para una entrevista. *Candidatos deben tener autorización de empleo y conocimiento básico de inglés.

Cuándo: viernes 31 de marzo, de 10 a.m. a 1 p.m.

Además, la LAA ofrece una sesión de 90 minutos todas las semanas que te enseña todo lo que debes saber antes de comenzar a buscar empleo.

Cuándo: Todos los martes, de 10:00a.m. a 11:30 a.m.

–

Programa para Mujeres Emprendedoras:

¿Quieres emprender un negocio? ¿Necesitas ideas y herramientas? A principios de abril iniciará el curso “Mujeres y negocios”. Dura ocho semanas y es gratis.

Antes de inscribirte para este curso, debes tomar dos clases obligatorias.

Cuándo:

“Presupuesto y crédito” – se ofrecerá el martes 14 de marzo, de 10:00a.m. a 12:30p.m. y otra vez de 6:30 a 8:30p.m.

“¿Estás lista para comenzar tu negocio?” – se ofrecerá el jueves, 16 de marzo, de 10:30a.m. a 12:30p.m. y otra vez de 6:30 a 8:30p.m.

*El curso oficial “Mujeres y negocios” comienza el 5 y el 8 de abril.

Además, habrá orientación para solicitar micropréstamos para negocios.

Si has tomado el curso “Mujeres y negocios” y completado tu plan de negocios, puedes solicitar un micropréstamo de entre $500 y $5,000 para iniciar o crecer tu negocio. La orientación te aclarará tus preguntas. Puedes venir a la orientación si no has tomado el curso aún.

Cuándo: jueves, 2 de marzo, a las 10:00a.m.

–

Grupos y tertulias:

Si tú o un ser querido ha sufrido de cáncer, la LAA te invita a que participes en el Grupo de apoyo para personas afectadas por el cáncer que se reúne el tercer miércoles de cada mes y que se ofrece en español.

Cuándo: miércoles 15 de marzo, de 6:30 a 8:30 p.m.

–

¿Quieres practicar tu inglés? Disfruta del grupo que se reúne de manera casual dos veces a la semana para conversar en ese idioma. Ven y practica con personas cuyo primer idioma es el inglés.

Cuándo: Todos los martes y miércoles, de 5:30 a 6:30 p.m.

–

Club de la tercera edad

Un grupo de latinos mayores de 55 años se reúne todas las semanas para confraternizar, hacer manualidades, celebrar cumpleaños, hacer ejercicios y pasar un rato ameno.

Cuándo: Todos los viernes, de 10:00a.m. a 12:00p.m.

Más info: 404.638.1813

Todas las clases y actividades se llevan a cabo en la Asociación Latinoamericana, 2750 Buford Highway, NE, Atlanta, GA 30324 a menos que se indique.