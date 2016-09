Nuevo programa intenta reducir número de presos en Texas

Empezando el año que viene, la policía de Round Rock, TX no mandará más a la cárcel a personas que manejen sin una licencia válida o en posesión de menos de 2 onzas de marihuana.

En vez de eso, los policías darán citaciones. Eso significa que los acusados tendrán que presentarse en un centro de procesamiento para presentar su identificación y obtener una cita en la corte. Todo esto es parte de un nuevo programa que el condado de Williamson en Teas está explorando para reducir el número de presos que no cometan delitos violentos.

“El departamento de policía de Round Rock es el primero en contactar a nuestra oficina sobre la necesidad de empezar un programa de citaciones en el condado de Williamson para ayudar a mantener a los policías en la calle”, dijo Dee Hobbs, abogado del condado de Williamson. “Round Rock se ofreció a trabajar con nuestra oficina para probar los métodos y para asegurar que tengamos un programa que funcione antes de instalar el programa en todas las agencias dentro el condado de Williamson”

Todavía no tienen una ubicación para el centro de procesamiento.

Las estadísticas compiladas por el Texas Association of Counties (la asociación de condados de Texas) muestran que la mayoría de los presos en el condado de Williamson son anglosajones: el 83.6% son anglos, el 23.9% hispanos y el 6.8% afroamericanos. Estas figuras se diferencian bastante con las estadísticas de presos en todo el estado, compiladas por el Texas Tribune: el 33.8% son afroamericanos, el 33.5% hispanos y el sólo el 32.1% anglos. En los condados con una población más alta de presos hispanos, todavía no se ha implementado un programa para reducir el número de prisioneros por delitos no violentos.

La semana pasada, el corte de comisionados del condado de Williamson aprobó una beca de $65,000 para utilizar en el nuevo programa. La beca pagará por el equipo que necesitarán los policías, como dos escáneres de huellas digitales y el software necesario para dar las citaciones. No se contratará a nuevos empleados para este programa.

Con información de Clair Osborn del Austin American-Statesman. Lee el artículo en inglés aquí.