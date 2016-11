Nueva York lanza campaña para resistir políticas discriminatorias de Trump

Con la etiqueta #AlwaysNewYork, el alcalde de Nueva York, el demócrata Bill De Blasio lanzó una campaña de resistencia ante las políticas de mano dura contra la inmigración anunciadas por el presidente electo Donald Trump.

De Blasio dejó claro que si el gobierno de Trump aplica políticas discriminatorias, las autoridades locales se negarán a cooperar.

Esta iniciativa surge para resistir posibles políticas del gobierno republicano en contra las minorías raciales, étnicas y religiosas de Estados Unidos, así como para calmar a los residentes atemorizados por las ofertas electorales del próximo gobierno federal.

My promise to ALL New Yorkers. #AlwaysNewYork pic.twitter.com/F6IUfYBeRp

— Bill de Blasio (@NYCMayor) 22 de noviembre de 2016