Noticia falsa sobre Hillary lleva a disparos en una pizzería de Washington, DC

Un hombre que dijo estar investigando una teoría de la conspiración sobre que Hillary Clinton gestionaba una trama de prostitución infantil en una pizzería disparó el domingo un rifle de asalto en un restaurante de Washington, DC, sin causar heridos, según la policía y medios de comunicación.

La policía recibió un aviso el domingo por la tarde sobre un hombre armado en la avenida Connecticut, en un barrio acomodado de la capital del país, indicó Aquita Brown, portavoz de la Policía Metropolitana de Washington.

Edgar Maddison Welch, de 28 años y procedente de Salisbury, Carolina del Norte, entró por la puerta principal de Comet Ping Pong y apuntó con un arma de fuego hacia un empleado del restaurante, según el Washington Post.

El empleado pudo huir y avisar a la policía. Después, Welch disparó el arma apuntando al suelo.

La policía acudió al lugar y detuvo a Welch sin incidente. Se recuperó un “rifle de asalto”, dijo Brown. El hombre fue acusado de agresión con un arma peligrosa.

También se recuperaron dos armas de fuego dentro del restaurante y otra en el vehículo del sospechoso, señaló la policía en un comunicado el domingo por la noche.

El Comet Ping Pong se encuentra en un vecindario de cuidadas viviendas y edificios de apartamentos en calles arboladas que llevan a diversas tiendas, restaurantes y la librería Politics and Prose. El restaurante ganó fama durante la campaña electoral después de que aparecieran noticias falsas sobre que Hillary Clinton y su jefe de campaña gestionaban una trama de prostitución infantil desde el establecimiento, según indicaron The New York Times y otros medios.

Welch dijo a la policía que había ido al lugar a “investigar por sí mismo” la ficticia teoría de conspiración, difundida en internet durante la campaña de Clinton a la Casa Blanca, indicó el comunicado de la policía.

The Comet, su propietario, personal y negocios cercanos se vieron envueltos en una serie de teorías conspirativas y noticias falsas durante la a menudo disputada campaña presidencial, y fueron víctimas de ataques en medios sociales y amenazas de muerte, señaló el Post.

“Habrá un momento y un lugar para abordar en mayor detalle cómo y por qué ocurrió esto, pero por ahora simplemente diré que todos debemos condenar los esfuerzos de algunas personas por difundir acusaciones maliciosas y totalmente falsas sobre Comet Ping Pong”, dijo el propietario, James Alefantis, al canal de televisión WUSA-TV.