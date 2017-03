Estados Unidos dejará de procesar solicitudes de visado de trabajo temporal no agrícola bajo el programa H-2B por lo que resta de año fiscal federal, indicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Esa agencia federal explicó ayer jueves en un tuit que llegó al límite de solicitudes que recibe y procesa para visas de trabajo bajo ese programa.

USCIS has received enough petitions to reach H-2B cap for FY 2017. https://t.co/bmJCn6eLXp — USCIS (@USCIS) 16 de marzo de 2017

El programa H-2B permite a patronos que cumplan con ciertos requisitos traer extranjeros para ocupar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura.

El Congreso ha limitado la cantidad máxima de visas H-2B otorgadas a 66,000 por año fiscal, de las cuales 33,000 son para trabajadores que comienzan empleo durante la primera mitad del año fiscal (1 de octubre a 31 de marzo) y 33,000 para trabajadores que comienzan empleo durante la segunda mitad del año fiscal (1 de abril al 30 de septiembre).

Cualquier cantidad de visas H-2B de la primera mitad del año fiscal que no se haya utilizado durante ese periodo estará disponible para empleadores que interesen contratar trabajadores H-2B durante la segunda parte de dicho año fiscal. Sin embargo, la porción de visas H-2B que no sea utilizada durante un año fiscal no podrá ser transferida al próximo año.

Solo cualifican aquellos patronos que pueden demostrar que no tienen acceso a suficientes trabajadores estadounidenses que estén cualificados y dispuestos a realizar el trabajo temporal.

También tienen que demostrar que el tener empleados temporeros bajo una visa H-2B no afectará adversamente los sueldos y las demás condiciones de empleos de los estadounidenses empleados en tareas similares.

El cónyuge y los hijos menores de edad de un trabajador con una visa H-2B también pueden solicitar entrada a Estados Unidos pero solamente bajo la clasificación No Inmigrante H-34. Por lo tanto, estos familiares no son elegibles para empleo.