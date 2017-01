Niño se suicida tras discutir con su madre

El jueves 5 de enero, un menor de 10 años se suicidó después de haber sostenido una discusión con su madre, informó la policía de Clearwater a través de un comunicado.

Alrededor de las 8:30 a.m. las autoridades recibieron la llamada de emergencia de los departamentos Lindru Garden en la Avenida Licoln en Tampa, al llegar se encontraron con un menor que había recibido un disparo. La investigación determinó que el pequeño Ian Sevostjanov se había suicidado.

Hasta el momento se sabe que Sevostjanov decidió usar la pistola de la familia y dispararse cuando su madre lo envió a su habitación después de un pleito. El equipo de emergencia hizo todo lo posible por salvar la vida del menor, sin embargo no fue posible y falleció el mismo día.

La policía aún no ha dado a conocer más detalles, no se sabe porqué la pistola estaba en manos del menor y porqué no estaba guardada en un lugar seguro, indicaron las autoridades. La investigación de este caso continúa.