Niño de 12 años pide un corazón nuevo para su mamá

Arnulfo Guerra Jr., un niño de 12 años de edad residente de la pequeña ciudad de Channelview, en Texas, conmovió a todo el departamento de bomberos de la ciudad con su carta a Santa Claus, en la cual no pedía juguetes, sino un corazón sano para su mamá.

La carta fue escrita hace dos semanas y ayer fue divulgada por el canal de noticias ABC, el cual acompañó a los bomberos hasta la casa de Arnulfo para contar la historia de su familia.

La visita de los socorristas fue aderezada con una nueva bicicleta para el muchacho y algunos juguetes recolectados por la comunidad.

“Fue muy conmovedor. Todo lo que el quiere para Navidad es que su mamá esté bien. Te llega hasta las entrañas saber que hay niños buenos allá afuera. Cuando conocimos su historia nos dijimos: no hay suficiente que podamos hacer, pero tratemos y hagamos de esta la mejor de las navidades para el”, dijo Justin Wischnewsky, capitán del departamento de bomberos de Channelview.

La carta de Arnulfo fue trasladada por la Escuela Secundaria Anthony Aguirre, al Departamento de Bomberos de la ciudad.

Querido Santa.

Creo en ti y en los milagros. Santa, no quiero juguetes para mi, lo único que quiero es un corazón (sano) para mi mamá, ella está enferma, su diagnóstico es un trasplante de las grandes arterias. Estoy triste porque ella tiene 46 años de edad y yo sólo 12. El 18 de marzo tendré 13 años y la necesitamos por muchos años más. Yo y mi papá oramos todos los días por mamá. Lo único que quiero es ver a mi mamá saludable y feliz.

Gracias Santa.

Te quiero.

Santos, el papá de Arnulfo dijo que el defecto que tiene su esposa lo mantiene desde hace un año en la la lista de espera de donantes en Houston.

Los doctores le han dicho se prepare porque la espera podría tardar hasta cinco años.

El papá de Arnulfo dijo que el gesto de los bomberos hicieron sentir a su hijo “muy especial” y que la carta lo hizo sentir muy feliz.

