¿Ninel Conde se quita los años?, afirman cumplió 46 y no 40 años

Ninel Conde celebró el día de ayer el que dijo ser su cumpleaños 40 rodeada de familiares y amigos, sin embargo, algunos medios han empezado a cuestionar su edad, debido a que en la enciclopedia cibernética Wikipedia los datos de la actriz afirman nació un 29 de septiembre de 1970, dando como resultado 46 años.

La cantante y actriz no dudo en confirmar en constantes entrevistas y hasta poner en un letrero enorme que cumplía 40 años durante su celebración, la cual presumió en diversas fotografías en su cuenta de Instagram.

#Repost @alecova69 with @repostapp ・・・ HBD bitchaaaaaaa!!!! ????????????????????????????????????????????????@ninelconde A photo posted by Ninel Conde????sitio Oficial (@ninelconde) on Sep 29, 2016 at 9:50pm PDT

Mis 5 hermanos amados y mi príncipe ❤️ A photo posted by Ninel Conde????sitio Oficial (@ninelconde) on Sep 30, 2016 at 10:59am PDT

Y así lo expresó en entrevista para Univisión: “Hoy tengo que festejar mucho para no deprimirme de esos 40. Subir al cuarto piso no es fácil. Me veo en el espejo y digo ‘OK, no importa’, después digo ‘40, ¡no!, ¿fecha de nacimiento?’ y me acuerdo y ugh”.

De igual forma, compartió que a la celebración familiar acudieron a amenizar con su música los integrantes del grupo Mereglass, donde volvió a mencionar su edad con un hashtag: “#lamujerdelpelotero ???????????????? @merenglassoficial @ramonglass #mis40’s”.

#lamujerdelpelotero ???????????????? @merenglassoficial @ramonglass #mis40's A photo posted by Ninel Conde????sitio Oficial (@ninelconde) on Sep 30, 2016 at 10:49am PDT

Hasta el momento, la actriz y cantante mexicana no ha dado alguna declaración al respecto, pues parece prefiere enfocarse en sus proyectos profesionales y en el cuidado de su hijo Emmanuel, tras los problemas legales que enfrenta Giovanni Medina, padre del bebé.